Исполнение нацпроектов признано надлежащим еще в 13 муниципалитетах Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполнение нацпроектов признано надлежащим еще в 13 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, по поручению главы региона Глеба Никитина на специальных заседаниях советов депутатов обсуждают итоги исполнения мероприятий национальных проектов в 2022 году.

Так, реализация всех нацпроектов признана надлежащей на территории г.о. Перевозский, г.о. Навашинский, г.о.г. Шахунья, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Арзамас, г.о.г. Выкса, а также Большеболдинского, Пильнинского, Спасского, Воскресенского, Лукояновского, Бутурлинского, Варнавинского районов.

Всего в Нижегородской области в 2022 году реализовывались 12 нацпроектов: "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Демография", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Наука и университеты", "Безопасные качественные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что 9 нижегородских муниципалитетов получили оценки за исполнение нацпроектов.