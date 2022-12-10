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Интересные места Пятигорска, на которые стоит обязательно посмотреть

14 декабря 2022 11:02  [44]

На территории нашей страны немало интересных мест. С каждым годом становится все больше туристов, которые предпочитают ни отдых за границей, а времяпровождение на территории своего государства.

Одним из интересных мест можно считать город Пятигорск. Экскурсии по уникальным местам заставят человека запомнить это путешествие на всю жизнь и обязательно вернуться назад. Пятигорск – курорт, который имеет всенародную славу. Раньше сюда приезжали многие известные люди. Кто-то хотел просто отдохнуть, а кто-то проходил лечение. К примеру, Михаил Юрьевич Лермонтов приезжал сюда ни один раз. С ним связано огромное количество историей, а также есть достопримечательности, которые будут интересны не только литературоведам, но и обычным путешественникам.

Уникальные достопримечательности Пятигорска

  1. Грот Лермонтова и Дианы

Два грота пользуются огромным спросом. Они имеют совершенно разное происхождение, но есть что-то общее, что объединяет их в единое целое

Грот Дианы был создан искусственно. Существует легенда, что раньше тут проводились балы и какие-то даже посещал Лермонтов.

Что касается грота Лермонтова, то он произошел естественным путем. Многие специалисты считают, что именно этот грот описал великий писатель в своем знаменитом романе «Герой нашего времени».

  1. Озеро Провал

Уникальной природной достопримечательностью можно считать озеро Провал. Расположено это озеро на знаменитой горе Машук.

Этот водоем в своем романе описали Ильф и Петров. После этого посмотреть на Провал пожелали многие и количество туристов, которых привлекала природная достопримечательность, увеличилось в несколько раз.

  1. Верхний рынок

Далеко не во всех городах до сих пор действуют рынки. В Пятигорске есть старый рынок, который можно с уверенностью назвать достопримечательностью.

Верхний рынок расположен в самом центре города. Первые торговые ряды появились тут в далеком 1956-м году. На первых порах местные жители продавали только продукцию, которую смогли вырастить сами.

  1. Спасский Собор

Сложно себе представить Пятигорск без Спасского Собора. Храм дарит городу гармонию и наполняет атмосферу спокойствием.

Построили этот храм давно. Еще при Николае Первом началось строительство. Но все было не так гладко, как кажется. Строительство затягивалось и периодически возникали серьезные проблемы.

  1. Ворота любви

Если получится побывать около горы Машук, то стоит обязательно подняться на смотровую площадку и познакомиться с местной достопримечательностью, которая называется Ворота Любви.

Памятник появился не так давно. Его соорудили в 90-е годы. Сюда приезжают многие туристы, а фотографы проводят впечатляющие фотосессии.

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