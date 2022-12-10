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Показ спектакля "12" Никиты Михалкова в Нижнем Новгороде перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Напомним, спектакль должен был быть представлен на сцене ТЮЗа 20 декабря.
Согласно информации, показ перенесен по техническим причинам, связанным с площадкой.
Новая дата спектакля будет дополнительно объявлена после согласования с Центром театра и кино.
Ранее приобретенные билеты не будут действовать на новую дату. Вернуть их можно в течение трех рабочих дней.
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