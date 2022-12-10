Показ спектакля "12" Никиты Михалкова в Нижнем Новгороде перенесен на неопределенный срок Культура и отдых

Фото: Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Показ спектакля "12" Никиты Михалкова в Нижнем Новгороде перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Напомним, спектакль должен был быть представлен на сцене ТЮЗа 20 декабря.

Согласно информации, показ перенесен по техническим причинам, связанным с площадкой.

Новая дата спектакля будет дополнительно объявлена после согласования с Центром театра и кино.

Ранее приобретенные билеты не будут действовать на новую дату. Вернуть их можно в течение трех рабочих дней.

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