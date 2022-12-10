"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2022 13:20  [51] Лишь 0,11% нижегородских семей могут купить автомобиль дороже 10 млн рублей
19 декабря 2022 12:43  [109] Туристический потенциал Нижегородской области представили в Белграде
19 декабря 2022 12:32  [79] Треть месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде за прошедшие выходные
19 декабря 2022 11:27  [153] Общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года
19 декабря 2022 11:12  [111] Нижегородцы отправили новогоднюю почту для детей Харцызска
19 декабря 2022 11:02  [201] Жилой комплекс из 23-этажных домов планируется возвести на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
19 декабря 2022 10:26  [193] Набор персонала в корпус "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал в Нижнем Новгороде
19 декабря 2022 09:32  [164] Мороз в Нижегородской области сменится потеплением до 0° и новыми снегопадами
18 декабря 2022 18:29  [442] Нижегородские энергетики продолжают бороться с последствиями непогоды
18 декабря 2022 18:14  [721] Дмитрий Щеголев: "Нижегородцы поднимают для коммунальщиков планку уборки улиц и дворов"
Общество

Туристический потенциал Нижегородской области представили в Белграде

19 декабря 2022 12:43  [109] Общество

Туристический потенциал Нижегородской области представили на III Российско-Сербском культурно-туристском форуме в Белграде 15-16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О перспективах развития туризма в Нижегородской области участникам мероприятия рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Он подчеркнул, что Нижегородская область входит в топ-10 регионов России по величине туристического потока, а главной точкой притяжения является столица региона - город Нижний Новгород.

Сергей Яковлев также рассказал об основных туристических маршрутах региона. Среди них, в частности, Городец, Семеново и Большое Болдино, а также кластер "Арзамас-Дивеево-Саров", традиционно привлекающий религиозных путешественников со всей страны.

"В нижегородском регионе удивительным образом сочетаются инновации и традиции: здесь можно одновременно ощутить атмосферу современного мегаполиса и проникнуться духом настоящей России", – подчеркнул Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия НХП представили на выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2022" в Москве. Напомним, что Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НХП Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph