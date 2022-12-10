Туристический потенциал Нижегородской области представили в Белграде Общество

Туристический потенциал Нижегородской области представили на III Российско-Сербском культурно-туристском форуме в Белграде 15-16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О перспективах развития туризма в Нижегородской области участникам мероприятия рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Он подчеркнул, что Нижегородская область входит в топ-10 регионов России по величине туристического потока, а главной точкой притяжения является столица региона - город Нижний Новгород.

Сергей Яковлев также рассказал об основных туристических маршрутах региона. Среди них, в частности, Городец, Семеново и Большое Болдино, а также кластер "Арзамас-Дивеево-Саров", традиционно привлекающий религиозных путешественников со всей страны.

"В нижегородском регионе удивительным образом сочетаются инновации и традиции: здесь можно одновременно ощутить атмосферу современного мегаполиса и проникнуться духом настоящей России", – подчеркнул Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия НХП представили на выставке "Ладья. Зимняя сказка – 2022" в Москве. Напомним, что Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.