Бесплатный курс по машинному обучению и компьютерному зрению "НЕЙМАРК.ML-интенсив" стартует в Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, регистрация на курс и выполнение тестового задания доступны до 10:00 23 декабря на сайте.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в рамках проекта по созданию IT-кампуса НЕЙМАРК уже были организованы лекторий, летняя ИТ-академия для старшеклассников, стипендия им. Ю.И. Неймарка для поддержки талантливых ребят.
Каждый желающий, имеющий навыки работы в Python и обладающий базовыми навыками машинного обучения, сможет обучиться у ведущих специалистов отрасли. Отмечается, что курс особенно актуально для студентов и специалистов профильных IT-специальностей и смежных направлений.
Обучение будет проходить как в онлайн, так и в офлайн форматах.
Как рассказал советник губернатора по вопросам ИТ Валерий Черепенников, участники курса на практике рассмотрят актуальные темы в сфере ML и компьютерного зрения, изучат рекомендательные системы, улучшение цифровых продуктов на основе машинного обучения, использование Apache TVM для ускорения инференса моделей на мобильных устройствах.
Первые лекции пройдут в MTS Startup Hub (Алексеевская 6/16, Corner Place) 26 и 27 декабря и онлайн. Задать интересующие вопросы и следить за новостями проекта можно в Telegram-канале и чате курса.
Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка. Сейчас на территории будущего кампуса ведутся археологические раскопки.
Глеб Никитин уже подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса.
Ранее сообщалось, что ярмарки вакансий для студентов проходят 19-21 декабря в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.
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