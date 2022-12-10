Иммунолог рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача Общество

В России продолжается рост заболеваемости гриппом. Так, в Нижегородской области за прошлую неделю эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 21%. Доля вирусов гриппа в общей массе респираторных вирусов составила 74,6%.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью телеканалу "360" рассказал, что свиной грипп на начальных этапах протекает так же, как другие вирусные острые респираторные заболевания: поднимается высокая температура, начинается озноб, кашель, насморк, болят горло и мышцы.

Эксперт отметил, что степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов. Но если температура очень высокая, значит, воспалительный процесс активен и возможны осложнения. Прежде всего, необходимо сбивать температуру. Иммунолог напомнил, что детям до 12 лет противопоказан аспирин, его можно заменить ибупрофеном или нурофеном в виде свечей, суспензий или таблеток.

"Тесты на грипп А и В продаются в аптеках, это система по типу теста на беременность. Можно сделать его начиная со второго-третьего дня и ориентироваться на него. А так - надо вызывать врача, особенно при высокой температуре и кровохарканье, а до назначений врача пить любые противовоспалительные препараты, какие только есть. Далее врач назначит специфическое лечение в зависимости от выявленного заболевания", — рассказал он.

По словам Жемчугова, грипп у здорового в целом человека активно протекает около недели.

Также эксперт добавил, что несмотря на распространение свиного гриппа, никуда пока не исчезли коронавирус и сезонный грипп H3N2, а также респираторно-синцитиальный вирус.

Напомним, 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания против гриппа в РФ завершена, и делать прививку теперь уже поздно. Однако президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил продолжить вакцинацию от гриппа в стране. "Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", - сказал он.

Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей Нижегородской области (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в регион поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.