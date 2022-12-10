"IT-квантум" детского технопарка "Кванториум Саров" появился в Первомайске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"IT-квантум" детского технопарка "Кванториум Саров" появился в Первомайске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, проект направлен на вовлечение обучающихся в техническое творчество и построен на взаимодействии общего и дополнительного образования в сфере информационных технологий.

Занятия по направлением "Геоинформационные технологии" и "IT-технологии" начнутся в январе 2023 года.

Как рассказала министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, в "IT-квантуме" будет более 300 школьников Первомайска.

Ранее сообщалось, что нижегородский "Кванториум" занял первое место на всероссийском турнире педагогических компетенций.

Также напомним, что первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9.