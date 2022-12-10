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Бизнес

Производство полимеров для российской авиастроительной отрасли открылось в Дзержинске

23 декабря 2022 12:37  [85] Бизнес

Фото: Ростех

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство полимеров для российского высокопрочного авиационного остекления открылось в Дзержинске. Об этом сообщили в Ростехе.

Согласно информации, производство налажено в Научно-исследовательском институте полимеров им. академика В.А. Каргина.

Полимерная пленка используется для повышения прочности остекления, одновременно сохраняя высокие оптические свойства изделия конструкционной оптики.

В Дзержинске была разработана новая марка высокопрочной термостойкой полимерной пленки. Ее толщина составляет 0,1 - 1,5 мм, ширина - до 1100 мм до 110 кв. м/ч.

Также материал выдерживает перепады температур в диапазоне от -60 до +130°C.

Ранее сообщалось, что дзержинское предприятие по выпуску поверхностно-активных веществ модернизировало производство за 1 млрд рублей.

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Теги:
Производство Промышленность
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