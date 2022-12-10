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Стоит ли использовать аэробел для постройки дома

24 декабря 2022 12:16  [55]

Когда решено заняться постройкой дома, у многих возникают сложности с выбором материала. Кирпич или дерево? А, может быть, современные материалы? Но какие именно?

магазин строительных материалов

Что такое аэробел

Отличным решением станут газосиликатные блоки. Виртуальный магазин строительных материалов предлагает приобрести аэробел по самым комфортным ценам. Главная особенность такого решения заключается в том, что он относится к категории конструкционно-теплоизоляционных вариантов. Что это означает? Только то, что аэробел одновременно обладает и изолирующими, и несущими свойствами.

Привлекательно и то, что такие блоки достаточно прочны. Причем их основательность оказывается вполне достаточной для того, чтобы возвести стены трехэтажного сооружения, обеспечив конструкции:

  • комфортную постоянную температуру внутри комнат;
  • возможность избежать использования дополнительных изоляционных материалов;
  • экономию на фундаменте.

Что касается последнего пункта, то этого удается добиться за счет легкости самих блоков. Поэтому сложные и дорогостоящие системы в качестве основания возводить не требуется, что приятно отражается на общей стоимости постройки.

Основные особенности и преимущества строительного материала

Почему именно аэробел стали использовать все чаще, выбирая его вместо привычного кирпича? Ничего удивительного в этом нет!

Секрет заключается в том, что такие газосиликатные блоки производятся по инновационной технологии. За счет этого материал приобретает необычную пористую структуру. Причем к категории гигроскопичных вариантов такие блоки точно нельзя отнести. Вот почему вся влага, которая способна поступать из внешнего пространства, ими не впитывается.

Зданиям, которые построены из аэробела, не страшны осадки. В толщу материала влага от дождя, тумана или снега не проникает. Многие стараются купить газосиликатный блок аэробел, чтобы не переживать о состоянии построенного дома ни через 10, ни через 20 или 30 лет. Инновационный материал не подвергается процессам гниения. В нем не заводятся вредные микроорганизмы, грибки и плесень. Никакой патогенной среды!

Среди прочих особенностей стоит отметить высокие теплоизоляционные свойства материала. Аэробел позволяет поддерживать постоянно в доме комфортную среду. Зимой в помещении тепло и уютно, а летом — свежо и прохладно. Поэтому траты на отопление и систему кондиционирования невысоки.

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