Ледовый городок открылся на территории Нижегородской ярмарки Общество

Фото: соцсети Нижегородской ярмарки

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ледовый городок открылся на территории Нижегородской ярмарки. Об этом представители пространства сообщили в соцсетях.

Напомним, его открытие переносилось из-за потепления.

Согласно информации, размер лабиринта - 15 на 20 метров. Он дополнен тремя интерактивными скульптурами: избой, тройкой и ладьей, а также фигурами-открытками, которые изображают медведя, городецкую роспись, семью, катающуюся на коньках, и ворота в сказку.

При создании городка было использовано более 2 тысяч ледяных блоков, привезенных с Урала. Их общий вес составляет 200 тонн. Над городком в течение 3 недель трудились 30 мастеров из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.



Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Ранее на Нижегородской ярмарке открылась заливная горка и трубный игровой комплекс.