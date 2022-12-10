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Ледовый городок открылся на территории Нижегородской ярмарки. Об этом представители пространства сообщили в соцсетях.
Напомним, его открытие переносилось из-за потепления.
Согласно информации, размер лабиринта - 15 на 20 метров. Он дополнен тремя интерактивными скульптурами: избой, тройкой и ладьей, а также фигурами-открытками, которые изображают медведя, городецкую роспись, семью, катающуюся на коньках, и ворота в сказку.
При создании городка было использовано более 2 тысяч ледяных блоков, привезенных с Урала. Их общий вес составляет 200 тонн. Над городком в течение 3 недель трудились 30 мастеров из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.
Площадка работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.
Ранее на Нижегородской ярмарке открылась заливная горка и трубный игровой комплекс.
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