Новогоднее аудиовизуальное представление появилось на Дмитриевской башне Нижегородского кремля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодние мероприятия стартовали в Нижегородском кремле, они продлятся до 8 января 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, фасад Дмитриевской башни стал своеобразным экраном для новогоднего аудиовизуального представления. На внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, представлены сюжеты преображения главного украшения каждого дома - новогодней ёлки, на внутреннем - удивительная история о путешествии Крольчонка – символа наступающего года.

В честь присвоения Нижнему Новгороду почетного титула - Молодежной столицы России-2023 - яркими цветами и надписью "Город, в котором чувствуешь жизнь" окрасилась стена древней крепости на участке от Тайницкой до Северной башни и фасад Дмитриевской башни. В новогоднюю ночь, ровно в полночь, на Дмитриевской башне пробьют символические куранты, и можно будет услышать гимн Российской Федерации.

"Девиз "Город, в котором чувствуешь жизнь" очень точно отражает те изменения, которые происходят в последние годы в Нижнем Новгороде и, в частности, в самом Нижегородском кремле. Значительно выросло число посетителей, много семей с детьми, здесь проводятся интересные мероприятия. Световые инсталляции также стали одной из визитных карточек наших праздников - они позволяют создавать праздничное настроение, которое могут разделить много людей в любое удобное время. В этот раз мы отметим таким образом и важное событие в жизни города - присвоение почетного титула "Молодежной столицы России-2023", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году праздничное освещение в Нижегородском кремле дополнено световыми инсталляциями. В Еловом сквере, рядом с детской площадкой, установлены световые фигуры с сюжетами из детских сказок: отдавая дань традициям, арки вдоль кремлевской стены украшены в стиле народных художественных промыслов - узорами хохломской, семеновской и городецкой росписей. Сквер у здания Арсенала пополнился световыми звездами. Практически все здания и храмы в Кремле украсила архитектурная подсветка.

"Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и благополучия, а также пригласить всех в новогодний Кремль. После проведения масштабной реставрации, открытия кольцевого маршрута по боевому ходу Кремль стал по-настоящему открытым и доступным для всех. По нашим подсчетам, за этот год его посетило 5 миллионов человек. Это настоящий прорыв! Посещаемость значительно возросла у музеев, храмовых объектов и филармонии", - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Напомним, Нижегородский кремль открыт ежедневно с 6.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь – до часу ночи. Трансляция 3D-мэппинга в новогодние праздники будет вестись ежедневно с 16:00 до 01:00, в новогоднюю ночь – с 16:00 до 03:00.