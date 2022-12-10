Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 09:16  [29] Новогоднее аудиовизуальное представление появилось на Дмитриевской башне Нижегородского кремля
29 декабря 2022 19:23  [264] Сеть дорог ГК "Автодор" в 2022 году выросла до 4 162 км
29 декабря 2022 19:04  [271] Злоумышленники начали "уводить" аккаунты в Telegram через сайты для голосования
29 декабря 2022 18:43  [267] Первичное отделение "Движения Первых" открылось на базе школы №118 в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 18:25  [246] Дети поздравили с Новым годом Деда Мороза и Снегурочку на Нижегородской ярмарке
29 декабря 2022 17:45  [363] Самыми благоустроенными нижегородскими населенными пунктами стали Дзержинск, Навашино, Перевоз, Сеченово и Дивеево
29 декабря 2022 17:25  [270] Единая программа обучения в детсадах будет введена в России
29 декабря 2022 17:07  [530] Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам
29 декабря 2022 16:36  [297] Семь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде
29 декабря 2022 16:29  [180] Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых лекарств на 2023 год
Общество

Новогоднее аудиовизуальное представление появилось на Дмитриевской башне Нижегородского кремля

30 декабря 2022 09:16  [29] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодние мероприятия стартовали в Нижегородском кремле, они продлятся до 8 января 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, фасад Дмитриевской башни стал своеобразным экраном для новогоднего аудиовизуального представления. На внешнем фасаде, выходящем на площадь Минина, представлены сюжеты преображения главного украшения каждого дома - новогодней ёлки, на внутреннем - удивительная история о путешествии Крольчонка – символа наступающего года.

В честь присвоения Нижнему Новгороду почетного титула - Молодежной столицы России-2023 - яркими цветами и надписью "Город, в котором чувствуешь жизнь" окрасилась стена древней крепости на участке от Тайницкой до Северной башни и фасад Дмитриевской башни. В новогоднюю ночь, ровно в полночь, на Дмитриевской башне пробьют символические куранты, и можно будет услышать гимн Российской Федерации.

"Девиз "Город, в котором чувствуешь жизнь" очень точно отражает те изменения, которые происходят в последние годы в Нижнем Новгороде и, в частности, в самом Нижегородском кремле. Значительно выросло число посетителей, много семей с детьми, здесь проводятся интересные мероприятия. Световые инсталляции также стали одной из визитных карточек наших праздников - они позволяют создавать праздничное настроение, которое могут разделить много людей в любое удобное время. В этот раз мы отметим таким образом и важное событие в жизни города - присвоение почетного титула "Молодежной столицы России-2023", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году праздничное освещение в Нижегородском кремле дополнено световыми инсталляциями. В Еловом сквере, рядом с детской площадкой, установлены световые фигуры с сюжетами из детских сказок: отдавая дань традициям, арки вдоль кремлевской стены украшены в стиле народных художественных промыслов - узорами хохломской, семеновской и городецкой росписей. Сквер у здания Арсенала пополнился световыми звездами. Практически все здания и храмы в Кремле украсила архитектурная подсветка.

"Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и благополучия, а также пригласить всех в новогодний Кремль. После проведения масштабной реставрации, открытия кольцевого маршрута по боевому ходу Кремль стал по-настоящему открытым и доступным для всех. По нашим подсчетам, за этот год его посетило 5 миллионов человек. Это настоящий прорыв! Посещаемость значительно возросла у музеев, храмовых объектов и филармонии", - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.  

Напомним, Нижегородский кремль открыт ежедневно с 6.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь – до часу ночи. Трансляция 3D-мэппинга в новогодние праздники будет вестись ежедневно с 16:00 до 01:00, в новогоднюю ночь – с 16:00 до 03:00.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph