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Общество

Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год

30 декабря 2022 13:57  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Меры поддержки нижегородских участников СВО продлены на 2023 год. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, действующие меры поддержки будут распространяться на всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля.

Также на 1 квартал 2023 года продлена ежемесячная выплата беременным в размере 10 тысяч рублей, выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 тысяч рублей, а также выплаты в размере 10 тысяч рублей на семью, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума на душу населения, будут продлены на 1 квартал 2023 года.

Кроме того, уточнена формулировка оказания мер поддержки сотрудникам Росгвардии. Теперь они распространяются не только на сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а на всех нижегородцев-сотрудников войск нацгвардии, принимающих участие в специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что участники специальной военной операции смогут отправлять письма домой бесплатно.

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Теги:
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