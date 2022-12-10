Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
30 декабря 2022 18:57  [139] Нижегородские предприниматели приняли участие в акции "Ёлкё желаний" в центре "Мой бизнес"
30 декабря 2022 11:54  [123] ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях
30 декабря 2022 11:26  [175] Проект технопарка на Бору реализуют до 2025 года за 1,5 млрд рублей
29 декабря 2022 16:48  [331] ВТБ провел первые сделки по программе промышленной ипотеки
29 декабря 2022 15:36  [196] ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года
29 декабря 2022 14:58  [198] Банк "Открытие" оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными
29 декабря 2022 12:57  [491] Головное судно на воздушной подушке "Волжский" заложили в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"
28 декабря 2022 17:46  [299] Михаил Задорнов: "Санация банка "Открытие" стала одним из самых успешных проектов в истории российского финансового рынка"
28 декабря 2022 17:21  [200] ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники
28 декабря 2022 17:08  [305] Около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд рублей было одобрено в Нижегородской области в 2022 году
Бизнес

Нижегородские предприниматели приняли участие в акции "Ёлкё желаний" в центре "Мой бизнес"

30 декабря 2022 18:57  [139] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр "Мой бизнес" Нижегородской области при поддержке регионального Минпрома впервые присоединился к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Шары с написанными на них детскими мечтами снимали с ёлки представители нижегородского бизнеса - всего около 30 предприятий.

По словам министра промышленности Максима Черкасова, данная акция позволяет оказать точечную поддержку именно тем, кому это необходимо. Участие в акции приняли самые разные компании: резиденты технопарка "Анкудиновка", крупные промпредприятия и совсем небольшие компании. Они исполнят детские мечты - и вручат нижегородским ребятишкам загаданные подарки - планшеты, компьютеры, ноутбуки и даже пианино.

"Несмотря на предпраздничную суету и хлопоты, руководители и владельцы бизнеса лично приняли участие в акции. Это в очередной раз показывает, что сегодняшние предприниматели - достойные наследники традиций нижегородских купцов-благотворителей", - подчеркнул Максим Черкасов и добавил, что данная акция в Центре станет ежегодной.

"В Новый год все дети ждут чуда, и в наших силах - исполнить мечты тех ребят, которым в жизни приходится сложнее других", - сказал министр.

Напомним, в рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

"Важно, что есть возможность помочь тем, кто в этом нуждается, подарить радость детям. Для меня это очень важно, потому что я сам из многодетной семьи и прекрасно понимаю все сложности, с которыми они сталкиваются. Благодарен за возможность "стать Дедом Морозом" для одного из таких ребят, каким когда-то был и я сам", - поделился один из участников "Ёлки желаний" - руководитель компании "Лобас" Олег Лукьянов.

"Я считаю, что возможность исполнить мечты детей – великая миссия для предпринимателей! Для нас очень важно, что мы откликаемся на реальные запросы и можем внести наш небольшой вклад в большое общее доброе дело", - добавил гендиректор ООО "Фабрика Дримс" Игорь Федюнин.

В Нижегородской области в проекте также принимают участие правительство, Заксобрание, мэрия. Так, Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева, который загадал встречу с футболистами на стадионе "Нижний Новгород". Юрий Шалабаев исполнит желание 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома: девочка попросила мягкую игрушку. А председатель Заксобрания Евгений Люлин снял с ёлки шарик с желанием девочки из Дзержинска Софии, которая мечтает о полёте на воздушном шаре.

Министр ИТ и связи Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке, директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой побывать в аквапарке а министр образования Ольга Петрова исполнила желания сразу двоих ребят. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ёлка желаний Мой бизнес Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph