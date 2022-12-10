Нижегородские предприниматели приняли участие в акции "Ёлкё желаний" в центре "Мой бизнес" Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центр "Мой бизнес" Нижегородской области при поддержке регионального Минпрома впервые присоединился к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Шары с написанными на них детскими мечтами снимали с ёлки представители нижегородского бизнеса - всего около 30 предприятий.

По словам министра промышленности Максима Черкасова, данная акция позволяет оказать точечную поддержку именно тем, кому это необходимо. Участие в акции приняли самые разные компании: резиденты технопарка "Анкудиновка", крупные промпредприятия и совсем небольшие компании. Они исполнят детские мечты - и вручат нижегородским ребятишкам загаданные подарки - планшеты, компьютеры, ноутбуки и даже пианино.

"Несмотря на предпраздничную суету и хлопоты, руководители и владельцы бизнеса лично приняли участие в акции. Это в очередной раз показывает, что сегодняшние предприниматели - достойные наследники традиций нижегородских купцов-благотворителей", - подчеркнул Максим Черкасов и добавил, что данная акция в Центре станет ежегодной.

"В Новый год все дети ждут чуда, и в наших силах - исполнить мечты тех ребят, которым в жизни приходится сложнее других", - сказал министр.

Напомним, в рамках акции "Ёлка желаний" Всероссийского проекта "Мечтай со мной" в дни новогодних праздников исполняются мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях.

"Важно, что есть возможность помочь тем, кто в этом нуждается, подарить радость детям. Для меня это очень важно, потому что я сам из многодетной семьи и прекрасно понимаю все сложности, с которыми они сталкиваются. Благодарен за возможность "стать Дедом Морозом" для одного из таких ребят, каким когда-то был и я сам", - поделился один из участников "Ёлки желаний" - руководитель компании "Лобас" Олег Лукьянов.

"Я считаю, что возможность исполнить мечты детей – великая миссия для предпринимателей! Для нас очень важно, что мы откликаемся на реальные запросы и можем внести наш небольшой вклад в большое общее доброе дело", - добавил гендиректор ООО "Фабрика Дримс" Игорь Федюнин.

В Нижегородской области в проекте также принимают участие правительство, Заксобрание, мэрия. Так, Глеб Никитин исполнит мечту Димы Николаева, который загадал встречу с футболистами на стадионе "Нижний Новгород". Юрий Шалабаев исполнит желание 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома: девочка попросила мягкую игрушку. А председатель Заксобрания Евгений Люлин снял с ёлки шарик с желанием девочки из Дзержинска Софии, которая мечтает о полёте на воздушном шаре.

Министр ИТ и связи Александр Синелобов в рамках акции "Ёлка желаний" подарил планшет 9-летней нижегородке, директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева исполнила мечту 6-летней Веры Бабаевой побывать в аквапарке а министр образования Ольга Петрова исполнила желания сразу двоих ребят.