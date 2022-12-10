Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 января 2023 12:53  [61] Десять детей появились на свет в Нижегородской области в новогоднюю ночь
01 января 2023 12:14  [77] Глеб Никитин: Ребята в эту предновогоднюю неделю создавали праздник для взрослых
31 декабря 2022 17:00  [437] Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 15:43  [337] Центр поддержки мобилизованных нижегородцев и их семей передал военнослужащим партию новогодних посылок
31 декабря 2022 15:30  [312] Андрей Саносян исполнил мечту 11-летнего Никиты Соковикова, героически спасшего из воды девочку
31 декабря 2022 13:44  [289] Наталья Суханова исполнила мечту 10-летнего Кирилла Пудова из р. п. Ветлужский
31 декабря 2022 13:00  [484] Руководитель проекта "Мост дружбы" Александр Кулигин исполнит мечту девочки из Иловайска посетить Нижний Новгород
31 декабря 2022 12:38  [343] Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев исполнил мечту 6-летнего мальчика - покататься в кабине поезда
31 декабря 2022 12:11  [231] Депутат Госдумы Юрий Станкевич поздравил воспитанников Таремского детского дома с наступающим Новым годом
31 декабря 2022 12:01  [215] Юрий Шалабаев исполнил новогоднее желание семилетней Дарьи в рамках акции "Ёлки желаний"
Общество

Десять детей появились на свет в Нижегородской области в новогоднюю ночь

01 января 2023 12:53  [61] Общество

В новогоднюю ночь с 00:00 до 08:00 1 января 2023 года в Нижегородской области родились 10 детей.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, в родильных домах региона появились на свет 8 мальчиков и 2 девочки.

Первый мальчик родился почти сразу после боя курантов – акушеры 4 роддома Нижнего Новгорода приняли ребенка в 00:05.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поздравил новоиспеченных родителей и пожелал крепкого здоровья.

Он добавил, что все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, но первые дни нового года они традиционно проведут в стенах стационаров под наблюдением специалистов.

"В Нижегородской области уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь на всех этапах сопровождения беременности, уделяя особое внимание профилактики врожденных проблем на этапе вынашивания и максимально комфортному родовспоможению. Многие наши медики встречают праздник на боевом посту, помогая мамам произвести на свет желанных детишек", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph