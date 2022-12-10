Десять детей появились на свет в Нижегородской области в новогоднюю ночь Общество

В новогоднюю ночь с 00:00 до 08:00 1 января 2023 года в Нижегородской области родились 10 детей.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, в родильных домах региона появились на свет 8 мальчиков и 2 девочки.

Первый мальчик родился почти сразу после боя курантов – акушеры 4 роддома Нижнего Новгорода приняли ребенка в 00:05.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поздравил новоиспеченных родителей и пожелал крепкого здоровья.

Он добавил, что все малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, но первые дни нового года они традиционно проведут в стенах стационаров под наблюдением специалистов.

"В Нижегородской области уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь на всех этапах сопровождения беременности, уделяя особое внимание профилактики врожденных проблем на этапе вынашивания и максимально комфортному родовспоможению. Многие наши медики встречают праздник на боевом посту, помогая мамам произвести на свет желанных детишек", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.