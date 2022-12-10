Шесть человек пострадали от использования пиротехники в Нижегородской области Происшествия

С 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в Нижегородской области зафиксировано 7 происшествий, связанных с использованием пиротехники.

По информации регионального главка МЧС России, три происшествия произошло в Нижнем Новгороде, четыре в районах области.

Кстати, с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года в регионе было зарегистрировано 11 происшествий по указанной выше причине.

При использовании пиротехники важно помнить несколько правил.

Зажигая фитиль, нельзя находиться на "линии огня". Не надо наклоняться над изделием во время его использования.

Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты.

Если фейерверк не сработал, следует отказаться от попыток использовать его повторно.