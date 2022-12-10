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Общество

Общественные пространства Автозаводского района оборудовали 20 камерами видеонаблюдения

04 января 2023 12:03  [105] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественные пространства Автозаводского района оборудовали 20 камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, системы видеонаблюдения появились в пространствах на ул. Веденяпина, Южном шоссе, бульваре по ул. Школьной и на территории Культбазы в микрорайоне "Северный".  

Летом 2022 года 23 камеры были установлены в сквере по ул.Мончегорская, сквере "Самбо" по ул. Дружаева, сквере на ул. Героя Прыгунова, у фонтана по пр. Ильича.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин отметил, что после установок камер от нижегородцев больше не поступает жалоб на вандалов.

Он добавил, что у сотрудников администрации имеется круглосуточный доступ к системе видеонаблюдения. Все данные сохраняются в архиве.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.

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Теги:
Автозаводский район Безопасность
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