Квартал высоких технологий может появиться в Нижнем Новгороде в 2030 году

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Квартал высоких технологий 1221 может появиться в Нижнем Новгороде в 2030 году. Информация о проекте размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
Согласно информации, в районе Започаинья предлагается построить центр обработки данных, конгрессный модуль, общественный парк и социальную инфраструктуру.
Как отмечается в описании проекта, новые жилые и коммерческие площади активизируют деловую активность в Нижнем Новгороде, повысят пешеходную доступность центра города и комфорт городской среды.
Также на территории Квартала высоких технологий 1221 будет расположена одна из локаций межвузовского IT-кампуса "НЕЙМАРК".
Планируемый объем инвестиций в проект составляет 119 млрд рублей, а реализовать его планируется к 2030 году на территории площадью 300 га.
На данный момент проект находится в стадии поиска инвестора.
Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов.
Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.
В октябре с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.
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