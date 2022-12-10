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Общество

Квартал высоких технологий может появиться в Нижнем Новгороде в 2030 году

11 января 2023 10:54  [60] Общество

Фото: с сайта инвестпортала Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Квартал высоких технологий 1221 может появиться в Нижнем Новгороде в 2030 году. Информация о проекте размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Согласно информации, в районе Започаинья предлагается построить центр обработки данных, конгрессный модуль, общественный парк и социальную инфраструктуру.

Как отмечается в описании проекта, новые жилые и коммерческие площади активизируют деловую активность в Нижнем Новгороде, повысят пешеходную доступность центра города и комфорт городской среды.

Также на территории Квартала высоких технологий 1221 будет расположена одна из локаций межвузовского IT-кампуса "НЕЙМАРК".

Планируемый объем инвестиций в проект составляет 119 млрд рублей, а реализовать его планируется к 2030 году на территории площадью 300 га.

На данный момент проект находится в стадии поиска инвестора.

Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов. 

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

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Теги:
Инвестиции Технологии
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