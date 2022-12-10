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Все 11 закупленных в 2021 году ретротрамваев работают на маршруте №2 Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Согласно информации, 11 вагонов поступили в Нижний Новгород в 2021 году.
Все из них работают на маршруте №2 "Городское кольцо". Отмечается, что периодически несколько трамваев в смену проходят техническое обслуживание.
На закупку ретротрамваев было потрачено более 945,9 млн рублей, которые были предоставлены в рамках субсидии из федерального бюджета. При этом вагоны находятся на гарантийном обслуживании, а обслуживаются они за счет поставщика.
Напомним, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.
В 2021 году нижегородцы назвали ретро-трамваи новой достопримечательностью города.
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