Все 11 закупленных в 2021 году ретротрамваев работают на маршруте №2 Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все 11 закупленных в 2021 году ретротрамваев работают на маршруте №2 Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Согласно информации, 11 вагонов поступили в Нижний Новгород в 2021 году.

Все из них работают на маршруте №2 "Городское кольцо". Отмечается, что периодически несколько трамваев в смену проходят техническое обслуживание.

На закупку ретротрамваев было потрачено более 945,9 млн рублей, которые были предоставлены в рамках субсидии из федерального бюджета. При этом вагоны находятся на гарантийном обслуживании, а обслуживаются они за счет поставщика.

Напомним, вагон оборудован по всем современным техническим стандартам. В салоне есть кондиционер на лето и печи на холодное время года, розетки для зарядки мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi. А двери трамвая оснащены подсветкой.

В 2021 году нижегородцы назвали ретро-трамваи новой достопримечательностью города.