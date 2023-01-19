Реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты комитета по экономике под председательством Ивана Григорьева рассмотрели повестку из пяти вопросов.

Один из них касался реализации Программы подготовки к 100-летию со дня основания Дзержинска в 2022 году.

По словам заместителя главы администрации Юлии Ашурковой, по всем направлениям, которые отражены в Программе, мероприятия осуществлялись в плановом порядке.

Среди наиболее крупных - создание образовательно-производственного кластера "Химический потенциал", строительство нового здания школы №2 и ФОКа по адаптивным видам спорта, благоустройство Центрального городского Парка, а также общественной территории Парковой аллеи и прилегающих территорий, включая сквер Дзержинского.

В рамках программы выполнены проектно-изыскательские работы по реализации социально-значимых для города объектов "Строительство объездной дороги в пос. Дачный", "Строительство автодороги к Шуховской башне", "Строительство транспортной развязки от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова к социально-значимому объекту МБОУ "СШ № 2". Ведутся работы по строительству автодороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова.

В 2023 году, отметила докладчик, продолжится реализация проектов по газификации поселка Пыра, строительству общеобразовательной школы на 1100 мест в районе улицы Клюквина и проспекта Дзержинского, расширения особой экономической зоны "Кулибин".

Кроме того, депутаты комитета одобрили изменения в стратегию социально-экономического развития Дзержинска до 2030 года. В документе уточнены мероприятия и суммы средств на их осуществление с учетом принятого бюджета на 2023 год и плановый период. Общая сумма финансирования из федерального, областного и местного бюджетов - 65,9 млрд. рублей.

Ещё один вопрос касался итогов работы АНО "Проектный офис города Дзержинска" за 2022 год. Организация занимается оказанием услуг в сфере развития социальных, культурных, творческих, досуговых и других проектов, а также поддержкой и реализацией проектов инфраструктурного, инновационного, инвестиционного развития Дзержинска.

Как доложили депутатам, в ушедшем году АНО осуществляла техническое обеспечение концертных выступлений артистов при проведении официальных городских мероприятий, в том числе, проекта "Выходи гулять!", новогодних мероприятий, мероприятий, посвященных годовщине присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести".

Также "Проектный офис" занимался развитием грантовой деятельности в Дзержинске. В частности, организовывал семинары по теме, подготовил и направил ряд грантовых заявок. В том числе, в "Сибур Холдинг" на грантовый конкурс "Формула хороших дел" с проектом "Культурный спорт", который предлагает установку в городских парках теннисных столов и будок буккроссинга. В Министерство культуры - для господдержки творческих проектов. Грант должен помочь увеличить количество мероприятий проекта "Выходи гулять!" и задействовать в них открытую площадку на территории Шуховской башни.

Помимо этого, депутаты утвердили план работы комитета на первое полугодие текущего года.

В течение шести месяцев на заседаниях комитета планируется рассмотреть результаты работы и перспективы развития ОЭЗ "Кулибин", участие города в проекте "Умный город", реализацию пилотного проекта Правительства региона и ППК "Российский экологический оператор" по размещению экотехнопарка на территории Дзержинска и другие вопросы.