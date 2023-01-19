Гордума Нижнего Новгорода провела первое заседание в 2023 году Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Гордума Нижнего Новгорода 25 января провела первое заседание в 2023 году. Депутаты рассмотрели вопросы управления муниципальным имуществом и обсудили внесение изменений в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

В ходе заседания депутаты Гордумы утвердили Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города на текущий год. Напомним, в него вошли 1138 соревнований, рассчитанных в общей сложности на 170 тысяч человек. Отмечается, что свои предложения в Календарный план внесли 85 спортивных федераций города.

Как пояснили в Гордуме, стоимость призов для соревнований из утверждённого Календарного плана не облагается налогами.

В рамках заседания депутаты поддержали изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы, которые ранее предложили специалисты КУГИ.

Так, в перечень приватизируемого имущества предлагается включить восемь объектов муниципального нежилого фонда Ленинском, Канавинском, Нижегородском и Советском районах, а также доли в праве общей долевой собственности на здания-ОКН: "Дом М.С. Хлебникова" (ул. М. Ямская, 4) и "Комплекс зданий Тобольских казарм. Корпус офицерского клуба" (пр-т Гагарина, д. 60, корп. 5, литера А). По данным КУГИ, в случае реализации данного имущества в бюджет города может поступить около 23 млн рублей.

Кроме того, депутаты приняли изменения в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Согласно информации, запрет вводится в соответствии с федеральным законодательством.

Так, лицам, внесённым в реестр иностранных агентов, будет запрещено участвовать в конкурсах на замещение должностей в органах местного самоуправления Нижнего Новгорода. Претендовать на работу в администрации города также не смогут граждане и поданные иностранных государств, а также те, кто имеет вид на жительство за рубежом.

Запрет на участие в конкурсе на замещение должности коснётся и близких родственников главы города, если должность связана с непосредственным подчинением градоначальнику.

В настоящее время действует запрет на трудоустройство в органы местного самоуправления для мужчин, не прошедших срочную военную службу без законной причины. В соответствии с предлагаемыми изменениями они смогут трудоустроиться муниципальным служащим по истечению 10 лет с даты заключения областной призывной комиссии.

Ещё одна часть принятых поправок связана с деятельностью контрольно-счётной палаты Нижнего Новгорода как самостоятельного юрлица. Теперь конкурс на замещение должностей муниципальной службы в контрольно-счётную палату будет объявлять председатель контрольно-счётной палаты, он же возглавит конкурсную комиссию по отбору претендентов и будет принимать решение об их трудоустройстве.

Напомним, также на заседании представители КПРФ предложили переименовать сквер Победы в Канавинском районе в Сталинградский.