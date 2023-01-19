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Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, в прошлом году в медучреждениях было оставлено 48 отказников.
Отмечается, что по сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 8%.
Ранее сообщалось, что более 24 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2022 году.
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