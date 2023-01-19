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Общество

Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году

25 января 2023 13:34  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 50 новорожденных было оставлено в нижегородских роддомах в 2022 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году в медучреждениях было оставлено 48 отказников.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 8%.

Ранее сообщалось, что более 24 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Дети роддом
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