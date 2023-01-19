Более 20 человек погибли на железной дороге в Нижегородской области в 2022 году Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 20 человек погибли на железной дороге в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в прошлом году по собственной неосторожности на объектах железнодорожной инфраструкты травмировались 33 человека, из них 24 человека погибли.

Отмечается, что данный показатель снизился по сравнению с 2021 года. Тогда травмы получили 35 человек, из которых 26 - со смертельным исходом.

Основными причинами происшествий стали хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, а также нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Ранее сообщалось, что железнодорожник скончался после наезда мотовоза в Нижегородской области.