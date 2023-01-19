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Более 20 человек погибли на железной дороге в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, в прошлом году по собственной неосторожности на объектах железнодорожной инфраструкты травмировались 33 человека, из них 24 человека погибли.
Отмечается, что данный показатель снизился по сравнению с 2021 года. Тогда травмы получили 35 человек, из которых 26 - со смертельным исходом.
Основными причинами происшествий стали хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, а также нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.
Ранее сообщалось, что железнодорожник скончался после наезда мотовоза в Нижегородской области.
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