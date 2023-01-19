Железнодорожник скончался после наезда мотовоза в Нижегородской области Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Железнодорожник скончался после наезда мотовоза в Нижегородской области. Об этом сообщили в инспекции труда по региону.

Согласно информации, 18 января в 11:15 на 27 пути станции Арзамас-2 железнодорожный мотовоз совершил наезд на 55-летнего монтера, который шел вдоль железнодорожных путей.

Мужчине на месте оказали первую помощь. С травмами различной степени тяжести работник был госпитализирован, но 19 января он скончался в реанимации.

Инспекция труда и Центральное МСУТ СК России проводят проверку по данному происшествию. После ее окончания будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли в кипятке на улице Азовской в Нижнем Новгороде.