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Происшествия

Двух жителей Дзержинска приговорили к 17,5 и 18,5 годам колонии за убийство

26 января 2023 17:51  [53] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двух жителей Дзержинска приговорили к 17,5 и 18,5 годам колонии за убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, 18 августа 2021 года мужчины познакомились с 37-летним потерпевшим в одном из баров Дзержинска.

После закрытия заведения они вышли на улицу, где продолжали распивать алкоголь. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемые избили потерпевшего и похитили у него телефон, после чего скрылись.

Спустя непродолжительное время злоумышленники вернулись к пострадавшему и ударили его несколько раз ножом и топором, от чего он скончался.

Для сокрытия следов преступления тело мужчины было сожжено прямо на месте убийства. Оно было обнаружено только 24 августа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 158 ч. 1 (кража) и 105 ч. 2 п. "ж" (убийство, совершенное группой лиц).

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроками на 17,5 и 18,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе.

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Теги:
Убийство
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