8 преимуществ автоматизации барбершопа

Автоматизация — один из главных трендов бьюти-индустрии последних лет. Автоматизированные системы или CRM помогают управлять персоналом и дают возможность персонализировать пользовательский опыт. Благодаря специализированному ПО можно упростить запись на стрижку, ведение базы клиентов, рассылку рекламных сообщений и другие рабочие процессы. Рассмотрим преимущества автоматизации с помощью программы для барбершопов 1С:Салон красоты.

1. Экономия времени

Автоматизация значительно сокращает время, необходимое для выполнения повседневных задач: планирование расписания, бухгалтерский учет, инвентаризация. Это помогает оптимизировать работу персонала, чтобы сотрудники могли уделить больше внимания живому общению с клиентами.

2. Улучшение сервиса

В CRM удобно вести клиентскую базу и отслеживать важные данные о целевой аудитории: история посещений, потребительские привычки, популярные услуги и т. д. Это позволяет быстро реагировать на запросы ЦА, предлагая каждому посетителю барбершопа индивидуальный подход.

3. Снижение затрат

Автоматизация снижает процент административной работы, давая руководителю возможность не нанимать дополнительных сотрудников. В небольших заведениях и вовсе можно не нанимать обслуживающий персонал, осуществляя координацию мастеров в удаленном формате.

4. Увеличение прибыли

Благодаря CRM мастера смогут лучше контролировать свою загруженность, сокращая часы простоя и не допуская выгораний. Это позволит обслуживать больше клиентов за меньший промежуток времени, что, в конечном счете, приведет к увеличению среднего чека и ежемесячной выручки.

5. Оптимизация складского учета

Автоматизация упрощает процедуру списания расходных материалов и подсчета остатков продукции. С помощью отчетов программы легко узнать, сколько тюбиков краски тратится в месяц, а также определить персональные нормы списания по каждому отдельному клиенту, услуге или мастеру.

6. Усиление конкурентоспособности бизнеса

Внедрение CRM даст барбершопу возможность выделиться на фоне конкурентов. Благодаря модулю онлайн-записи клиенты смогут не только забронировать нужные услуги, но и поделиться отзывом. Чем больше положительных оценок удастся собрать, тем выше будет рейтинг страницы в поисковой выдаче.

7. Повышение лояльности ЦА

Автоматизация делает сервис доступнее, а общение с клиентами — более быстрым и продуктивным. Если человек захочет записаться на стрижку, ему не придется звонить на ресепшен, дожидаясь ответа администратора. Достаточно будет зайти на сайт, чтоб самому выбрать удобное время для посещения мастера. Такая система позволит повысить доверие пользователей и снизит количество ошибок.

8. Улучшение пользовательского опыта

С помощью CRM можно выстроить систему цифровой коммуникации с клиентами. Онлайн-бронирование услуг, уведомления о записи к мастерам, напоминания о визитах, рассылка персональных маркетинговых предложений — эти и другие активности позволят поднять вовлеченность аудитории, чтобы расширить сферу влияния бренда.

Вывод

С каждым годом все больше предпринимателей используют специализированное программное обеспечение для управления бизнесом. Автоматизация — лучший способ повысить эффективность выполнения рабочих процессов и сделать обслуживание более качественным. Чтобы подключить программу 1С:Салон красоты, оставьте заявку на salon1c.ru. Наши менеджеры свяжутся с вами для бесплатной консультации!

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