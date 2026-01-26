В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты" Общество

В Нижегородской области отметили День российского студенчества и пятилетие молодёжного центра "Высота" . Праздничная программа объединила студентов, активистов и представителей молодёжных организаций. За три дня, с 23 по 25 января, состоялось более 45 мероприятий — образовательных, творческих и интерактивных встреч, охвативших десятки вузов и колледжей региона.

Одним из значимых событий стало открытие шестого сезона всероссийского проекта "Твой Ход". Также стартовали новые этапы региональных программ: "Молодёжный тренер", "Резиденты Высоты", "Разговорный клуб" и "Клуб переводчиков".

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что в регионе обучается более 200 тысяч студентов, и работа с ними остаётся в центре внимания.

"Ежегодно мы проводим конкурс среди студенческих советов вузов, колледжей и техникумов, чтобы выявить успешные практики по направлениям и создать площадку обмена опытом. Иностранные студенты знакомятся с нашей культурой и делятся своими идеями в Международном клубе дружбы", - отметила она.

Также министр добавила, что ведомство активно взаимодействует с образовательными организациями, чтобы выстраивать единую систему поддержки и развития молодёжи.

Отдельной датой стало пятилетие молодёжного центра "Высота". Как рассказала его директор Татьяна Ермушкина, только за прошедший год центр принял более 20 тысяч гостей и провёл свыше 700 мероприятий.

Напомним, в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина запущен национальный проект "Молодежь и дети", который предусматривает создание возможностей для поддержки талантливой молодёжи и воспитание гражданина, ответственно относящегося к будущему страны.

Фото: Максим Герасимов