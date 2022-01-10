Директора "Городской газовой службы" заключили под стражу по делу о взрыве на Краснодонцев Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следственные органы СУ СК России по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО "Городская газовая служба". Его обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли взрыв бытового газа в многоквартирном доме.

Напомним,11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев в квартире №93 произошёл взрыв бытового газа. Следствие установило, что главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате взрыва в разной степени пострадали пять человек.

В доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Власти приняли решение снести здание, а жителей расселить.

Согласно информации СУ СК, в 2018 году обвиняемый учредил и возглавил ООО "Городская газовая служба", которое не являлось специализированным, и деятельность компании не отвечала требованиям действующего законодательства. В частности, сотрудники не могли проводить газоопасные работы по ремонту, замене, техническому диагностированию внутриквартирного газового оборудования.

Следователи установили, что 7 октября 2019 года слесари "Газовой городской службы" проводили в квартире №93 дома №17 по ул. Краснодонцев диагностику газового оборудования, а также заменили газовый шланг на плите, допустив нарушение герметичности соединения шланга и газового счётчика. В результате в квартире произошло полное разрушение газового счётчика с последующим возгоранием.

В декабре 2021 года директора фирмы задержали на территории Барнаула Алтайского края. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что он не признал свою вину. Тем не менее, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно будет направлено в Автозаводский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, добавили в СУ СК, установлена причастность к совершенному преступлению еще одного сотрудника ООО "Городская газовая служба", который был объявлен в федеральный розыск.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оказать всестороннюю помощь и поддержку жильцам пострадавшего дома на ул. Краснодонцев, которые обращались к нему на личный приём.