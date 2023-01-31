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Общество

Российский студент защитил диплом при помощи нейросети

02 февраля 2023 10:06  [90] Общество

Студент одного из вузов России успешно защитил диплом с помощью нейросети, сообщают "Народные новости".

Согласно информации, выпускная квалификационная работа была написана всего за 23 часа благодаря использованию новой нейросети ChatGPT, разработанной компанией OpenAI.  

По словам студента, применение нейросети при подготовке к итоговому экзаменационному испытанию в вузе для него стало экспериментом при написании введения. После того, как программа успешно выполнила задачу, учащийся решил применить ее для создания всего диплома.

Отмечается, что несмотря на определенные сложности при работе с нейросетью, диплом все же был зачтен студенту во время итогового экзамена.

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