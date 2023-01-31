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Детский технопарк "Кванториум Саров" выиграл грантовый конкурс Росмолодежи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, всего на конкурс было подано 390 заявок в пяти номинациях: "Развивай поколение", "Сохраняй память", "Помни о главном", "Воссоздавай историю" и "Служу Отечеству".
Команда из Сарова представила проект "В историю сквозь время: изучение объектов историко-культурного значения посредством геоинформационных технологий", в рамках которого в текущем году планируется провести шесть экскурсионно-образовательных программ для 300 школьников.
В ходе мероприятий участки произведут аэро- и фотосъемку, а также панорамную съемку 60 объектов историко-культурного значения, узнают о связанных с памятными местами событиях и исторических деятелях. Полученные материалы с кратким описанием войдут в интерактивную карту объектов, которая будет создана в рамках учебного модуля "Геоквантум. Погружение в мир интерактивных карт".
Отмечается, что карта станет универсальным образовательным ресурсом для школьников и преподавателей не только Нижегородской области, но и всей страны.
Ранее сообщалось, что почти 60 проектов из Нижегородской области получили президентские гранты.
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