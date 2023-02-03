Более 4 тысяч камер в Нижегородской области интегрировано в АПК "Безопасный город" Общество

Фото: с сайта unsplash.com

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 4 тысяч камер в Нижегородской области интегрировано в АПК "Безопасный город". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, на февраль текущего года в аппаратно-программный комплекс интегрировано 4 169 камер видеонаблюдения.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, "Безопасный город" помогает в раскрытии 80% преступлений в регионе. В последние годы количество камер было увеличено и в общественных пространствах для пресечения вандализма.

К "Безопасному городу" сейчас подключены камеры в ряде населенных пунктов, коммерческих объектах, "Умных остановках", транспорте, спортивных объектах и дворах.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что за последние полгода количество интегрированных камер увеличилось более чем на 50%. В 2023 году планируется усилить систему видеонаблюдения в Нижнем Новгороде, Дзержинске и подключить дополнительные камеры в 17 районах области.

Ранее сообщалось, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.