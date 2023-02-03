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Общество

Нижегородская область заняла девятое место среди регионов России по качеству приема в вузы

07 февраля 2023 11:21  [26] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область заняла девятое место среди регионов России по качеству приема в вузы. Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.

Согласно информации, средний для поступления в нижегородский вуз составил 69,3. У лидеров - Москвы и Московской области - 75 баллов.

Так, среди университетов Нижегородской области лидерами по качеству приема на бюджетные места стали НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (89,2 балла), ННГУ им. Н. И. Лобачевского (78,7), Приволжский исследовательский медицинский университет (75,3), Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (74,6). 

Без вступительных экзаменов в вузы региона поступило 79 абитуриентов - победителей и призеров олимпиад. Этот показатель на 21,5% превышает уровень 2021 году. Наибольшее количество олимпиадников поступило в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (39 человек на 425 бюджетных мест) и ННГУ (33 человека на 2038 бюджетных мест).

Регион также занял восьмое место по количеству принятых студентов. В 2022 году в нижегородские вузы было зачислено 11 825 студентов на платные и бюджетные места. Бюджетный прием за два года увеличился на 12,4%, при этом качество бюджетного приема также выросло (на 0,7 баллов).

Ранее сообщалось, что более 85 тысяч человек обучается в вузах Нижегородской области.

Также напомним, что ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году.

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