Строительство новой станции метро в Сормовском районе планируется начать осенью 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство новой станции метро в Сормовском районе планируется начать осенью 2023 года. Об этом на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Согласно информации, сейчас ведется разработка проекта новой станции. Подрядчику уже выплачен аванс в размере 860 млн рублей.

Планируется, что строительные работы в Сормовском районе начнутся, в частности, в октябре-ноябре текущего года.

Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.