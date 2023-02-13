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Общество

Строительство новой станции метро в Сормовском районе планируется начать осенью 2023 года

17 февраля 2023 11:26  [362] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство новой станции метро в Сормовском районе планируется начать осенью 2023 года. Об этом на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Согласно информации, сейчас ведется разработка проекта новой станции. Подрядчику уже выплачен аванс в размере 860 млн рублей.

Планируется, что строительные работы в Сормовском районе начнутся, в частности, в октябре-ноябре текущего года.

Напомним, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.

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Теги:
Гордума Метро Сормовский район
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