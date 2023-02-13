Нижегородские Теплоэнерго и Водоканал примут участие в создании цифрового класса в ННГАСУ Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Цифровое учебное пространство будет создано в ННГАСУ, при участие нижегородских Теплоэнерго и Водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, вопрос создания новой образовательной площадки для отрасли ЖКХ обсуждался на встрече ректора ННГАСУ Дмитрия Щеголева и руководителя Теплоэнерго и Водоканала Ильи Халтурина с главой города Юрием Шалабаевым.

Как подчеркнул мэр, в областном центре в настоящее время реализуется сразу несколько крупных коммунальных проектов. В их числе станция аэрации, магистральные сети в Новинках, строительство новых блочных автоматических котельных.

"Это стало возможным, в том числе благодаря настоящим профессионалам, работающим в Теплоэнерго и Водоканале. Поиск новых кадров является для нижегородских ресурсников крайне важной задачей", - сказал Юрий Шалабаев.



Дмитрий Щеголев отметил, что в вузе появится современный учебный класс, оборудованный специальными тренажерами, в том числе и VR-оборудованием, которое позволит моделировать различные процессы, происходящие на предприятиях ЖКХ.

"С помощью нового класса и цифровых технологий мы и планируем погружать учащихся и действующих работников во все аспекты деятельности", - уточнил руководитель АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Ранее сообщалось, что студентов из Нижнего Новгорода привлекут к участию в инфраструктурных проектах АО "Нижегородский водоканал" и "Теплоэнерго".