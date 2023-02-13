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Политика

Программу развития сотрудничества на 2023-2025 годы обсудили представители Нижнего Новгорода и Минска

07 марта 2023 16:53  [50] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин посетил город-побратим Минск.

Согласно информации, в рамках визита обсуждалась программа сотрудничества городов, главные направления и мероприятия на ближайший период и вопросы развития и поддержки отрасли.

По словам Александра Симагина, на данный момент уже запланировано более 50 совместных мероприятий. Так, белорусские туроператоры в апреле посетят рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду, а в августе умельцы из Республики Беларусь примут участие в международном фестивале народных художественных промыслов "Секреты мастеров"

Также делегация из Минска посетит День города Нижнего Новгорода.

Отмечается, что запуск прямого авиасообщения между Минском и Нижним Новгородом позволит увеличить количество гостей обоих городов.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что побратимские отношения дают возможность использовать опыт зарубежных городов в различных сферах жизнедеятельности, способствуют развитию культурных, экономических, социальных и общественных взаимоотношений.

Ранее представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили организацию в регионе мультимодального транспортного хаба.

Также напомним, что города-партнеры Нижнего Новгорода в 2023 году примут участие в нижегородских культурных мероприятиях.

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Теги:
Международное сотрудничество Туризм
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