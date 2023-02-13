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Культура и отдых

Гастрономический фестиваль крымской кухни состоится в Нижнем Новгороде 18 марта

17 марта 2023 12:58  [36] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Гастрономический фестиваль крымской кухни состоится в Нижнем Новгороде 18 марта. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в рамках фестиваля "Крымская весна" на площади Маркина с 12:00 до 18:00 нижегородцы смогут попробовать блюда крымской кухни и посетить мастер-класс от нижегородского шеф-повара Кирилла Хмельницкого. Также подготовлены развлечения для детей. 

В ярмарочных домиках и фудтраках можно будет продегустировать блюда крымской кухни и приобрести локальные продукты полуострова.

Также будет организована музыкальная программа. В 15:00 пройдет кулинарный мастер-класс от Кирилла Хмельницкого, который приготовит крымскую корюшку под соусом тартар. Для детей организуют аквагрим и установят на площадке большой куб-раскраску с крымскими блюдами.

Вход на фестиваль свободный.

Ранее сообщалось, что гастрофестиваль "Да, шеф" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 5-6 августа.

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Теги:
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