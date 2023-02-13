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Общество

Лучших сотрудников АО "Теплоэнерго" наградили в Нижнем Новгороде в День работника ЖКХ

20 марта 2023 12:13  [85] Общество
Фото: АО “Теплоэнерго”

Фото: АО “Теплоэнерго”

Наградами разного уровня отмечены 22 сотрудника АО "Теплоэнерго", девять из них удостоены наград Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поздравляя работников ЖКХ от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с профессиональным праздником заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Горев отметил, что в регионе ведется большая работа по обновлению сферы жизнеобеспечения. 

"Трудно переоценить деятельность работников жилищно-коммунального хозяйства. От них зависит и тепло, и водоснабжение, и газ, и порядок в наших дворах. Сейчас перед отраслью стоят амбициозные задачи, связанные с кардинальным обновлением инфраструктуры по теплу и водоснабжению. Нижегородская область – один из немногих регионов, который активно задействует для этого федеральную поддержку. Правительственная комиссия сформировала и утвердила программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 год", - заявил Вячеслав Горев. 

Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области в честь Дня работников ЖКХ награжден Алексей Ананьев – начальник РТС "Нижегородский", Благодарность Губернатора Нижегородской области получил Алексей Барахтанов - заместитель главного инженера РТС "Нагорный". Почетная грамота министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области вручена Владимиру Уткину - заместителю начальника службы тепловой автоматики и измерений. Нижегородская областная организация Общероссийского  профессионального союза работников жизнеобеспечения инициировала награждение Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области ведущего специалиста отдела правового сопровождения имущественных и земельных отношений Натальи Брыкаловой.  

Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области награждены мастер участка РТС "Нижегородский" Александр Мигалов, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда РТС "Нижегородский" Андрей Генкин, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда РТС "Нижегородский" Станислав Харитонов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда РТС "Нижегородский" Илья Вечканов и водитель АРТК Артем Зайцев.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, поздравляя награжденных сотрудников предприятия, поблагодарил их за большую и ответственную работу, которую они делают каждый день, чтобы в домах нижегородцев было тепло и комфортно. 

"Развитие жилищно-коммунальных предприятий и отрасли в целом возможно только благодаря тому, что есть вы - профессионалы, болеющие душой за свою работу, ответственные и добросовестные, которые каждый день создают привычный нижегородцам комфорт. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать, конечно же, здоровья и чтобы в ваших домах и в душах было всегда тепло. Пусть нас всех сопровождает исключительно положительное настроение и нацеленность на большие смелые проекты. Я абсолютно уверен, результат не заставит себя ждать", - подчеркнул Илья Халтурин.

От имени депутатского корпуса сотрудников АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" также поздравил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов. 

"Сотрудники АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" достигли значительных успехов в модернизации коммунальных сетей города. Сегодня благодаря вашей слаженной и масштабной работе все нижегородцы своевременно получают тепло и качественное водоснабжение, а количество аварийных ситуаций сведено к минимуму", - сказал Владимир Тарасов.

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Теги:
ЖКХ Теплоэнерго
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