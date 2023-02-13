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Общество

Две трети детей, зачисленных в "Школу 800", поступили в нее из школ в Верхних Печерах и соседнем микрорайоне

22 марта 2023 10:28  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан рассказал об итогах приемной кампании 2022-2023 учебного года.

Согласно информации, в текущем учебном году в школу было зачислено 532 ребенка, из которых 348 человек - из пяти школ, расположенных в Верхних Печерах и соседнем микрорайоне.

В частности, 178 детей ранее учились в школе №103 (33% от зачисленных в "Школу 800"), 76 детей – в школе №22 (14%), еще 94 человека (18%) поступили из школ №№7, 42 и 102.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах были созданы дополнительные места для детей, проживающих поблизости.

Как рассказал Марк Сартан, дополнительно было заложено 150 мест, на которые поступило 121 заявление.

Он подчеркнул, что по итогам первого приема детей в "Школу 800" уже существенно удалось разгрузить близлежащие учебные заведения.

Напомним, первый корпус "Школы 800" торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

Сейчас в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах проходит зачисление в первый класс.

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Теги:
Образование Школа 800 Школы
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