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Общество

Проект "IT-перспективы" по профориентации школьников и студентов запустили в Нижнем Новгороде

28 марта 2023 09:37  [73] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде стартовал федеральный проект "IT-перспективы" по профориентации школьников и студентов. Он запущен в рамках проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия". Нижегородцам помогут выбрать IT-профессию и расскажут о возможностях этих специалистов в России. Первая такая встреча прошла на базе IT-Академии Lad. Там побывали воспитанники Центра одаренных детей.

Как отметил региональный координатор партппроекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский, с помощью этого проекта важно увеличить интерес у молодежи к региональной IT-отрасли.

"Исторически Нижегородская область является мощным регионом в этой сфере, у нас присутствует большое количество IT-компаний. И наша задача развивать поддержку этих компаний, привлекать молодежь, чтобы она училась у нас в регионе на соответствующих специальностях, а в будущем осталась работать и развивала эту отрасль в Нижегородской области. Для этого мы посещаем крупные IT-компании, рассказываем и показываем школьникам, чем они занимаются, какой продукт разрабатывают. А главное, говорим о том, какие перспективы перед ними открываются, если они выберут эту сферу для будущей работы. И я горжусь, что у меня, коренного нижегородца, есть возможность заниматься развитием IT-отрасли именно в нашем регионе", - поделился Константин Верховинский.

Так, IT-Академии Lad работает по нескольким направлениям обучения. Первое – это стажировка, на которую могут прийти люди с уже имеющимися знаниями. Там они делают реальные проекты, которые в будущем повышают шансы на трудоустройство. Второе – обучение с нуля. Эти курсы запущены для людей, которые не имеют соответствующих знаний и навыков.

"Мы активно работаем со школами, ссузами и вузами и приглашаем к нам на профориентационные мероприятия всех желающих. Сегодня к нам пришли ребята, которые учатся в классе IT-направления. Они более продвинутые, знают определенные языки программирования. Но мы им рассказываем, что есть не только программисты, но и много других специальностей – IT-инженеры по тестированию, бизнес-аналитики, дизайнеры. И каждый должен выбирать то направление, которое ему по душе. А потенциал человека ограничивается только им самим", - подчеркнул директор IT-Академии Lad Алексей Усков.

Он также дал всем школьникам совет параллельно с обучением устраиваться в IT-компании на стажировки до того, как они трудоустроятся.

Ученица 10-го класса Евгения Попкова уже определилась, что в будущем как раз хочет связать свою жизнь не с написанием программ, а с бизнес-аналитикой или дизайном.

"Меня привлекает, что на данный момент IT-сфера – одна из самых быстроразвивающихся. Можно не только постоянно совершенствовать свои навыки, но и познавать новое, знакомиться с интересными людьми для обмена опытом. И сегодня я получила достаточно много новых знаний, которые мне помогут определиться и более точно развиваться в определенном направлении", - рассказала школьница. 

Напомним, в 2022 году на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о том, что цифровая отрасль испытывает "кадровый голод".

Поэтому в рамках партпроекта "Цифровая Россия" проходят профориентационные встречи со школьниками и студентами, чтобы рассказать им о перспективах работы и самореализации в IT-сфере.

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Теги:
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