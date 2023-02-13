Одностороннее движение введут на улице Киевской в Нижнем Новгороде с 19 апреля Общество

Одностороннее движение с 19 апреля будет введено на улице Киевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, дорожные изменения вводятся на участке улицы Киевской - от улицы Невзоровых до улицы Генкиной.

"Изменение в организации дорожного движения вводится для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей", - отметили в городском департаменте.

На подъезде к участку дороги установят новые дорожные знаки.



Ранее одностороннее движение было введено по параллельной улице Тунгусской на участке - от улицы Генкиной до улицы Невзоровых.