Одностороннее движение введут на улице Киевской в Нижнем Новгороде с 19 апреля

Одностороннее движение с 19 апреля будет введено на улице Киевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, дорожные изменения вводятся на участке улицы Киевской - от улицы Невзоровых до улицы Генкиной.
"Изменение в организации дорожного движения вводится для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей", - отметили в городском департаменте.
На подъезде к участку дороги установят новые дорожные знаки.
Ранее одностороннее движение было введено по параллельной улице Тунгусской на участке - от улицы Генкиной до улицы Невзоровых.
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