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Общество

Одностороннее движение введут на улице Киевской в Нижнем Новгороде с 19 апреля

29 марта 2023 18:23  [83] Общество

Одностороннее движение с 19 апреля будет введено на улице Киевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, дорожные изменения вводятся на участке улицы Киевской - от улицы Невзоровых до улицы Генкиной.

"Изменение в организации дорожного движения вводится для обеспечения  беспрепятственного проезда автомобилей", - отметили в городском департаменте. 

На подъезде к участку дороги установят новые дорожные знаки.
 
Ранее одностороннее движение было введено по параллельной улице Тунгусской на участке - от улицы Генкиной до улицы Невзоровых.

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Теги:
Транспорт
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