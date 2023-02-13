Движение по участку улицы Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 31 мая

Движение транспорта на участке улицы Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 18:00 31 мая 2023 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, проезд будет перекрыт на участке около дома №9А на улице Белинского в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
"На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги при движении со стороны ул. Белинского можно по улицам Кулибина и Тимирязева, в обратном направлении - по улице Тимирязева и площади Лядова, либо по улице Тверской", - отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что одностороннее движение введут на улице Киевской в Нижнем Новгороде с 19 апреля.
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