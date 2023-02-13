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Общество

Олег Лавричев отчитался перед избирателями округа №30 Нижнего Новгорода за депутатскую работу в 2022 году

06 апреля 2023 15:58  [63] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 5 апреля представил отчёт депутата по избирательному округу №30 за 2022 год. Встреча с избирателями прошла в школе №173 Советского района, к ней присоединились также депутат ЗСНО Юрий Балашов и глава районно администрации Сергей Колотов.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода приняла решение о том, что депутаты до 30 апреля должны лично отчитаться о проделанной работе перед жителями своего округа. По словам Олега Лавричева, теперь такие мероприятия станут ежегодными.

Всего в 2022 году в адрес депутата по избирательному округу №30 поступило 174 обращения. Также на официальный сайт Думы было направлено 132 обращения.

В прошлом году было организовано 11 личных приёмов граждан, в которых принимали участие депутаты Госдумы и Заксобрания области.

Около трети всех обращений касались вопросов на тему ЖКХ и благоустройства территорий. Жителей также интересовали вопросы социальной поддержки, землеустройства, а ещё связанные с работой органов госвласти и МСУ. Практически все заявленные проблемы удалось решить положительно.

Олег Лавричев отметил, что благодаря приёмам, встречам с жителями округа, письменным обращениям и сообщениям в соцсетях удаётся обсудить и найти своевременное решение проблемных вопросов.

Депутат указал одно из важнейших направлений работы в 2022 году - реализацию губернаторского проекта "Вам решать!". В прошлом году всего в городе было реализовано 62 инициативы нижегородцев - и 4 из них именно на округе №30 - во многом благодаря неравнодушным жителям округа.

Так, возле домов №39а, 41, 43а по улице Пушкина появилась новая детская площадка, вдоль домов 7а, 7б по ул. Бекетова и от дома №1 по ул. Мельникова-Печёрского до дома №3/1 по ул. Краснозвёздная были обновлены дороги. Кроме того, проведено масштабное благоустройство бульвара "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского" и "Дубовой аллеи" на ул. Рокоссовского.

Кроме того, по обращениям образовательных учреждений были проведена замена окон в ряде школ и детских садов Советского района. А после обращения Нижегородского музучилища им. Балакирева Игоря Кораллова с просьбой помочь с проведением капитального ремонта в здании удалось привлечь поддержку областного правительства. Так, в 2022 году было отремонтировано не только основное здание, но и общежитие училища.

"Прошедший год показал, что совместными усилиями мы можем преодолеть все трудности, решить самые разные задачи. Выражаю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые своевременно сигнализируют о возникающих проблемах и активно участвуют во всех начинаниях! Работы много, но я уверен, что с поддержкой избирателей, которую я всегда ощущаю во время живого общения, всё будет получаться так, как нужно!" - подчеркнул Олег Лавричев.

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Теги:
Гордума Олег Лавричев Отчетность
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