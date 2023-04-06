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Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Напомним, Сергей Колотов покинул пост главы Советского района 7 апреля. Он возглавлял райадминистрацию с 9 июля 2020 года.
Согласно информации, Александр Иванов по итогам конкурса на должность главы Нижегородского района был включен в кадровый резерв.
Юрий Шалабаев отметил, что Александр Иванов уже 10 лет работает в сферах благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. До назначения на новую должность он занимал пост замглавы администрации Нижегородского района.
Сегодня Юрий Шалабаев и Александр Иванов проверят ход уборки в рамках месячника по благоустройству.
Ранее сообщалось, что Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода.
СПРАВКА:
Александр Иванов родился 1 декабря 1981 года в Ковернинском районе Горьковской области. Первое высшее образование получил в 2004 году, окончив юридический факультет Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. В 2010 году получил второе высшее образование по специализации «государственное и муниципальное управление».
Начал профессиональную деятельность в 2002 году с должности экономиста и юрисконсульта. С 2013 по 2018 годы руководил структурным подразделением по муниципальному жилищному контролю администрации города Дзержинска.
С 2018 по 2019 годы работал заместителем главы администрации Ковернинского муниципального района по строительству и ЖКХ.
С 2019 по 2021 годы занимал пост директора департамента ЖКХ администрации Дзержинска.
Женат, воспитывает сына и дочь.
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