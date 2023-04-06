Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Советский район Нижнего Новгорода возглавил Александр Иванов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, Сергей Колотов покинул пост главы Советского района 7 апреля. Он возглавлял райадминистрацию с 9 июля 2020 года.

Согласно информации, Александр Иванов по итогам конкурса на должность главы Нижегородского района был включен в кадровый резерв.

Юрий Шалабаев отметил, что Александр Иванов уже 10 лет работает в сферах благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. До назначения на новую должность он занимал пост замглавы администрации Нижегородского района.

Сегодня Юрий Шалабаев и Александр Иванов проверят ход уборки в рамках месячника по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Александр Иванов родился 1 декабря 1981 года в Ковернинском районе Горьковской области. Первое высшее образование получил в 2004 году, окончив юридический факультет Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. В 2010 году получил второе высшее образование по специализации «государственное и муниципальное управление».

Начал профессиональную деятельность в 2002 году с должности экономиста и юрисконсульта. С 2013 по 2018 годы руководил структурным подразделением по муниципальному жилищному контролю администрации города Дзержинска.

С 2018 по 2019 годы работал заместителем главы администрации Ковернинского муниципального района по строительству и ЖКХ.

С 2019 по 2021 годы занимал пост директора департамента ЖКХ администрации Дзержинска.

Женат, воспитывает сына и дочь.