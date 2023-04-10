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Еще четыре компании присоединились к нижегородскому ИНТЦ "Квантовая долина"

11 апреля 2023 17:40  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "НТЦ "Норкем", ООО "Бингософт", ООО "Кибернетика" и ООО "ТПК "Фолипласт" стали новыми резидентами нижегородского инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, сейчас резидентами ИНТЦ "Квантовая долина" являются 14 компаний. Первые десять резидентов получили свидетельства от Глеба Никитина в декабре 2022 года.

ООО "Научно-технический центр "Норкем" планирует реализовать в Дзержинске проект по производству стиральных порошков и других моющих средств, не содержащих фосфатов.

ООО "Бинго-софт", занимающееся разработкой программного обеспечения для автоматизации работы органов государственной власти, в ИНТЦ создаст глобальную экосистему по автоматизации бизнес-процессов

Производственно-инжиниринговая компания "Фолипласт" планирует вести разработку импортозамещающих деталей из полиуретановых материалов для автомобильной и авиационной промышленности.

ИТ-компания "Кибернетика" в ИНТЦ "Квантовая долина" займется разработкой искусственного интеллекта, адаптирующего сюжеты компьютерных игр под желания геймеров.

По словам Глеба Никитина, ИНТЦ дает компаниям хорошие возможности для запуска интересных разработок. 

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что правительство создает в регионе среду, в которой предприятиям максимально комфортно работать и развиваться. Для этого в области уже действует один из первых в стране научно-образовательных центров – НОЦ, реализуются проекты создания ИТ-кампуса, ИНТЦ "Квантовая долина", "Технопарка Н2О".

Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ "Квантовая долина" советник губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимур Халитов рассказал, что для резидентов в течение 10 лет будет действовать нулевая ставка налога на прибыль, имущество, НДС, а также таможенные платежи (при объеме выручки менее 1 млрд рублей и чистой прибыли менее 300 млн рублей), а страховые взносы составят 15% с величины, превышающей МРОТ.

Напомним, что первый корпус "Квантовой долины" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году.

Кластеры ИНТЦ будут располагаться в разных частях Нижнего Новгорода.

Ранее правительство России утвердило создание "Квантовой долины" в Нижегородской области. Она будет представлять собой территорию с особым налоговым и правовым режимом.

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