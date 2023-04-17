Послов гостеприимства выбрали в Нижегородской области Общество

Фото: vk.com/welcomecupru

В 75 регионах России подвели итоги главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства". По его итогам 110 человек выбраны амбассадорами проекта.

Как рассказали организаторы конкурса - АНО "Россия — страна возможностей", Нижегородскую область будут представлять профессионалы туристической отрасли Екатерина Крюнас, Юлия Кучерявых и Елена Богомолова.

В ближайший год им, как и остальным послам гостеприимства, предстоит развивать региональные туристические сообщества при взаимодействии с госструктурами, бизнес-сообществом и общественными организациями. Кроме того, предполагаются задачи по содействию развитию туристической привлекательности регионов, а также вдохновению коллег развиваться в профессии.

Гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что в 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. После всех конкурсных испытаний 110 человек - "талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране эту индустрию" - объявлены послами гостеприимства.

"Уверен, что участники нового набора программы будут созидать, удивлять, поддерживать и вдохновлять всех вокруг на путешествия по нашей прекрасной стране", - добавил Комиссаров.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что Нижегородская область становится всё более привлекательной для туристов - во многом, благодаря профессионалам туриндустрии.

"Любая отрасль – это, прежде всего, люди. Те, кто с душой работает на имидж региона, формирует его образ, развивает индустрию гостеприимства. Безусловно, конкурс "Мастера гостеприимства" способствует созданию сообщества неравнодушных людей. Я уверен, что нижегородские послы гостеприимства будут эффективно работать на развитие туристической привлекательности Нижегородской области!" – подчеркнул глава регионального Минтуризма.

Напомним, что туристический поток в Нижегородскую область по итогам 2022 года превысил 3,9 млн человек, а объём оказанных услуг по отрасли в минувшем году составил 16,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что туроператоры из российских и зарубежных регионов посетили рекламно-информационный тур по Нижнему Новгороду.

Напомним также, что финал международной туристической премии Russian Event Awards-2023 пройдёт в Нижнем Новгороде на территории Ярмарки 23-25 ноября.