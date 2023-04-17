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Общество

Глава Нижнего Новгорода убирал территорию на Волжской набережной в ходе общегородского субботника

22 апреля 2023 13:20  [55] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вышел на уборку территории Волжской набережной в ходе общегородского субботника 22 апреля.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, вместе с ним в субботнике приняло участие много горожан, в том числе и молодежи.

Юрий Шалабаев также отметил, что во всех районах города на уборку территорий вышло немало нижегородцев самых разных возрастов.

"С недавних пор мы совмещаем и субботник, и развлекательные, и образовательные мероприятия, поэтому это не только полезно, но и интересно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Субботник Юрий Шалабаев
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