Глава Нижнего Новгорода убирал территорию на Волжской набережной в ходе общегородского субботника

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вышел на уборку территории Волжской набережной в ходе общегородского субботника 22 апреля.
Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, вместе с ним в субботнике приняло участие много горожан, в том числе и молодежи.
Юрий Шалабаев также отметил, что во всех районах города на уборку территорий вышло немало нижегородцев самых разных возрастов.
"С недавних пор мы совмещаем и субботник, и развлекательные, и образовательные мероприятия, поэтому это не только полезно, но и интересно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принимает участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде.
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