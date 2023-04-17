Глеб Никитин открыл "Эконеделю" в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на площадке Ярмарки стартовали Дни экологии в Нижегородской области. Официальный старт "Эконеделе" дал губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин.

В ходе первого дня была рассмотрена тема "Вторичные материальные ресурсы как источник ресурсосбережения и перехода к экономике замкнутого цикла".

Глеб Никитин в своём выступлении отметил, что Нижегородская область – один из крупнейших индустриальных регионов центральной части России, обладающий большим экономическим потенциалом. В регионе реализуются масштабные проекты, направленные на развитие ресурсосберегающих производств, устойчивое экономическое развитие и минимизацию негативного влияния на окружающую среду.

Так, например, в Дзержинске создаётся один из восьми пилотных экотехнопарков в России. Он позволит увеличить долю вторичных ресурсов в экономике.

Региональные Эконедели проводятся в преддверии Х Невского международного экологического конгресса, который состоится в Санкт-Петербурге в мае 2023 года. Их основная задача - сформировать конкретные предложения для обсуждения в рамках основной деловой программы и последующего включения в итоговую резолюцию конгресса, а также привлечь внимание широкой аудитории к актуальным вопросам экологической тематики, ответственного отношения к окружающей среде.

В Нижегородской области "Эконеделя" пройдёт с 24 по 27 апреля. В рамках программы мероприятия будут организованы сбор макулатуры в поддержку акции "ПЕРЕРАБОТКА: Сдай бумагу – спаси дерево", экологическая сессия на тему: "Развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами", круглый стол: "ESG как новая модель экономического развития регионов России", а также эколого-образовательные мероприятия в "Экоториуме" в парке "Швейцария".

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило около 1,5 млрд рублей на строительство экотехнопарка в Дзержинске. Застройщиком выступит "Экологический цифровой оператор" – дочернее предприятие РЭО. А резиденты экотехнопарка в Дзержинске вложат 7 млрд рублей в строительство объектов на его территории.

Напомним, пилотные проекты по созданию экотехнопарков до 2024 года будут реализованы во всех восьми федеральных округах, и каждый получит госсподдержку. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 9,4 млрд рублей.