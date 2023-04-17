Суд признал экс-главу Балахнинского района Алексея Левковича виновным в превышении полномочий Общество

Фото: сайт администрации Балахнинского района, архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Балахнинский городской судо Нижегородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы МСУ Балахнинского района Алексея Левковича. Его признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как было установлено, 29 января 2019 года администрация р.п. Большое Козино заключила муниципальный контракт со строительной организацией на возведение поселкового водопровода на сумму более 32 млн рублей.

С ноября 2019 по январь 2020 года Алексей Левкович, занимавший в то время должность главы МСУ Балахнинского района, используя свое должностное положение, отдал представителю строительной компании указание перечислить 150 тыс. рублей в адрес сторонней спортивной организации. В суде было озвучено, что перед ней у Левковича имелись личные финансовые обязательства.

Обязательным техническим условием при прокладке водопровода является установка специальных страховочных рельсовых пакетов при пересечении железнодорожных путей.

Подразумевалось, что указанная организация окажет содействие в разрешении вопросов по неустановке рельсовых пакетов в районе улицы Дубравной в Нижнем Новгороде - это позволило бы сэкономить значительную сумму. В результате, в феврале 2020 года прокладка водопровода через пути была проведена в обход ТУ - без необходимых предохранительных устройств.

Это создало реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Он также в течение двух лет не сможет занимать административно-хозяйственные должности.

Напомним, что Алексей Левкович был утверждён в должности главы Балахнинского района в августе 2018 года. В феврале 2020 года, после рабочего визита в Балахнинский район Глеба Никитина, получившего от местных жителей много жалоб, Левкович написал заявление об отставке.

Кстати, его предшественники - Павел Коженков и Дмитрий Скоробогатов также предстали перед судом по аналогичной статье.