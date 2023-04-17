Победители конкурса "Учитель года России" будут получать по 1 млн рублей Общество

Учитель года России – 2022 – Дмитрий Лутовинов, учитель истории из орехово-зуевской школы №16 Фото: Минпросвещения РФ

Правительство утвердило единовременное денежное поощрение для участников профессиональных конкурсов среди работников образования. Об этом в ходе оперативного совещания в кабмине объявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает телеканал "360".

Он напомнил, что всероссийские профессиональные конкурсы среди учителей, воспитателей, директоров образовательных учреждений и мастеров проводят регулярно. С 2023 года победители начнут получать единовременную денежную выплату.

До сих пор победитель и призёры федерального этапа конкурса "Учитель года России" получали лишь памятные призы – хрустальные статуэтки пеликанов, которые являются символами педагогов и педагогики. Денежные и материальные поощрения педагогам вручали региональные власти.

В соответствии с Постановлением от 18 апреля 2023 года №613 победитель конкурса "Учитель года России" будет получать 1 млн рублей, призёры - по 500 тысяч.

Победители профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" с 2023 года будут получать по 200 тысяч рублей.

"Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодёжи", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что "Учителем года Нижнего Новгорода" стала учитель русского языка и литературы из гимназии №13 Мария Шахова. Она будет пробовать свои силы на всероссийском этапе конкурса.

А "Воспитателем года" в Нижегородской области выбрали Татьяну Кащееву из Сарова. Она представит нашу область область на федеральном этапе XIV Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России", который пройдёт осенью в Волгограде.

Напомним, 2 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника. Глава государства напомнил, что задача Года педагога и наставника – привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи. Он обратил особое внимание на то, что нужно рассказывать о вкладе учителей и наставников в успех и достижения всей страны.