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Общество

Почти 40 тысяч карт для входа в школы и оплаты питания выдано учащимся в 2022 году

26 апреля 2023 12:39  [54] Общество

Карты для входа в школы и оплаты питания получили 38 тысяч нижегородских школьников в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Как отметил Юрий Шалабаев, уровень доверия жителей города к органам власти во многом зависит от того, насколько грамотно и оперативно ведется работа с обращениями граждан и решаются поставленные ими вопросы.

«В течение прошлого года в администрацию города поступило по различным каналам более 24 тысяч обращений, ответы на которые были подготовлены в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан». Более половины обращений поступили через Интернет-приемную. Еще через один канал взаимодействия с жителями города, платформу «Лобачевский», в течение прошлого года поступило более 47 тысяч сообщений. Основную свою задачу здесь мы видим в том, чтобы в доступной форме максимально оперативно дать «обратную связь» каждому обратившемуся жителю по решению волнующей его проблемы», - сказал Юрий Шалабаев.

По словам главы Нижнего Новгорода, в прошлом году был создан «Аналитический центр города Нижнего Новгорода», основной задачей которого является работа с сообщениями жителей города, поступающими по разным каналам взаимодействия, а также помощь в принятии управленческих решений на основе данных интегрированных систем.
«Была продолжена реализация проекта по внедрению единой системы контроля управления доступом и оплаты питания в общеобразовательных организациях города. По состоянию на конец года выдано 38 тысяч карт для школьников. В 123 школы поставлены программно-аппаратные комплексы системы оплаты питания и в 21 школе проведены работы по установке системы контроля управления доступом», - отметил Юрий Шалабаев.
Также мэр сообщил, что на базе интеграционной платформы «Лобачевский» создано городское мобильное приложение «Мой Нижний Новгород» с формой обратной связи для горожан, которое позволит обеспечить доступ всем желающим к информации о жизни в городе - новостям, афише мероприятий, мерах соцподдержки и пр., а также принять участие в голосованиях, направить обращение. «В федеральном рейтинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов», итоги которого были подведены в прошлом году, Нижний Новгород занял почетное третье место», - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Безопасность Школы Юрий Шалабаев
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