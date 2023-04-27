Учёные НГТУ им. Алексеева будут преподавать в Узбекистане Общество

Нижегородский технический университет им. Алексеева (НГТУ) и Ташкентский технический университет (ТашГТУ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан ректорами вузов Сергеем Дмитриевым и Садритдином Турабджановым в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ, в соответствии с соглашением ведущие учёные Нижегородского Политеха будут преподавать в Узбекистане и развивать совместные научные проекты по восьми направлениям: энергетике, материаловедению, горному и нефтяному делу, биотехнологиям и т.д. Сергей Дмитриев подчеркнул, что это важный шаг в развитии международного сотрудничества и международных образовательных программ. "Мы наметили сроки реализации первого этапа работ – это 2023 и 2024 год. За это время мы разработаем методологическую базу и подготовим преподавательские кадры для ТашГТУ. Такая работа будет способствовать реализации совместных образовательных программ, а также привлечению внешнего финансирования на разработки и исследования учёных", - сказал руководитель нижегородского вуза. В мае будет создана рабочая группа для реализации дорожной карты, в июне будут разработаны целевые программы переподготовки, а уже в сентябре отберут первых преподавателей ТашГТУ для прохождения повышения квалификации в НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Стоит отметить, что в прошлом году Нижегородский Политех заключил первое партнёрское соглашение с Ташкентским государственным транспортным университетом, в рамках которого вузы активизируют обмен студентами для обучения и стажировок.